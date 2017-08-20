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القوى العاملة تُلغي نشاط 3 شركات مخالفة لإلحاق العمالة بالخارج

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القوى العاملة تُلغي نشاط 3 شركات مخالفة لإلحاق العمالة بالخارج القوى العاملة تُلغي نشاط 3 شركات مخالفة لإلحاق العمالة بالخارج

التحرير

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قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلغاء وإيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق المصريين للعمل في الخارج لمخالفة القانون وقراراته الوزارية، لحين توفيق أوضاعها، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة بعد توفيق أوضاعها.

وقال الوزير في تصريحات له اليوم: إن قرار الإلغاء شمل شركة "سرهد الدولية" ترخيص رقم (1006)، وشركة "الأمريكية إيجيبت" ترخيص رقم (1198) لعدم وجودها بالمقر المبين بالترخيص، وتمهيدًا لإلغائه في حالة التأكد أن الشركة قد خالفت شروط منحه بفقدها شرط المقر، وإيقاف نشاط شركة "زهرة الشرق" ترخيص رقم (913)، بناء على طلب الشركة وإيجاد مقر جديد، فضلًا عن رفع الإيقاف عن شركة (حواس) "الحمود سابقا" ترخيص رقم (582) وذلك لتوفيق أوضاعها.

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وكشف الوزير أن أسباب الإغلاق والإيقاف تختلف من شركة لأخري، إما بسبب مخالفات بين تقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونًا، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناء على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه.

وأكد "سعفان" أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال 733 مكتبا بـ 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دور الوزارة في هذا الشأن يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ في تلقي شكاوى العمالة التي تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذى رسمه القانون.

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التحرير

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