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تنفيذ برنامج تدريبي لـ 37 ألف "مُعلم إنجليزي" بالمرحلة الابتدائية

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مصراوي Masrawy

تنفيذ برنامج تدريبي لـ 37 ألف "مُعلم إنجليزي" بالمرحلة الابتدائية

11:28 ص الأحد 20 أغسطس 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تنفيذ البرنامج التدريبي القائم على الفصول الدراسية والمُصمم للمُعلمين ومدربي المُعلمين للمرحلة الابتدائية للصفوف من الصف الأول الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، وذلك لعدد 37 ألف مُعلم لغة إنجليزية من المدارس الحكومية والرسمية للغات، وفي إطار التعاون بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني.وقال أحمد المصري، رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، في بيان الأحد، إنه تم البدء في تنفيذ البرنامج في الفترة من 12 أغسطس حتى 15 سبتمبر المقبل لعدد من المدربين بالمركز الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة، بحضور مستر (Jeff streeter) مدير المجلس الثقافي البريطاني؛ وذلك لمتابعة تنفيذ البرنامج.كما سيتم تدريب عدد من معلمي اللغة الإنجليزية في الفترة من 20 أغسطس وحتى 15 سبتمبر المقبل، تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمُعلمين.

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