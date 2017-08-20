السجن المشدد 5 سنوات لكهربائي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالسلام

كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامه 50 ألف جنيه لكهربائي في القضية رقم 1172، لحيازته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وسلاح بدون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "غريب.د.ا" 52 سنة كهربائي، وشهرته "محروس مكرونة"، ضبط وبحيازته كمية من مخدر الحشيش، ومطواة، بقصد الاتجار وحماية بضاعته، وتبين ترويجه لتجارته في الأماكن العامة.

كانت قوة من قسم السلام تتفقد الحالة الأمنية، بقيادة المقدم وائل حسن عبدالعظيم، وبالاشتباه في المتهم وتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش، وجهاز محمول، وكمية من النقود، وبسؤال المتهم عن الأحراز اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وعند مواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي، لاستبيان نوعية المواد المضبوطة، وتبين من خلال تقرير المعمل الجنائي بعد الكشف عليها أنها مجدولة ضمن المواد غير القانونية، فتم إرسال تقرير المعمل الجنائي إلى النيابة، التي أرفقت التقرير بأمر الإحالة لمحكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات.