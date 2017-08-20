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التحقيقات في مقتل طفلة بمنشأة ناصر: الأم اكتشفت علاقتها الغرامية مع شاب

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مصراوي Masrawy

التحقيقات في مقتل طفلة بمنشأة ناصر: الأم اكتشفت علاقتها الغرامية مع شاب

11:18 ص الأحد 20 أغسطس 2017

التحقيقات في مقتل طفلة بمنشأة ناصر: الأم اكتشفت علاقتها الغرامية مع شاب

صورة تعبيرية

كتب – محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة منشاة ناصر الجزئية، تفاصيل مقتل طفلة على يد والدتها بعد اكتشاف الأم علاقتها العاطفية بأحد الشباب بمنشأة ناصر.

وجاء في تحقيقات المستشار محمد شحاتة، مدير نيابة منشأة ناصر، أن "سيدة.م" ربة منزل، ساورتها الشكوك حول سلوك ابنتها منى البالغة من العمر 15 سنة، خاصة بعدما أخبرها نجلها الصغير بأن شقيقته على علاقة بأحد الشباب.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة فتَّشت هاتف ابنتها، وعثرت على رسائل غرامية بينها وبين أحد الشباب على موقع الدردشة "واتس آب"، فواجهتها بما رأت فلم تنكر علاقتها بها.

وأشارت التحقيقات أن الأم المتهمة عاقبت ابنتها بالحبس في غرفتها، لكنها رفضت وأبدت رغبتها في ترك المنزل والذهاب للشاب الذي تحبه، فنشبت بينهما مشادات وصلت إلى اعتداء الأم عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعللت الأم مقتل ابنتها أمام أهلها بأنها انتحرت بعد رسوبها في الدراسة، واستخرجت تصريح بالدفن، فارتابت النيابة في أقوال الأم بالمحضر وقررت تشريح الجثة قبل دفنها، وفقًا للتحقيقات.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها تعرضت للضرب بعنف، مما أدى لإصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية، أودى بحياتها.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بضرب ابنتها حتى الموت.

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