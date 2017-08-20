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7634 طالبًا وطالبة تقدموا للمدن الجامعية حتى الآن بجنوب الوادي

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مصراوي Masrawy

7634 طالبًا وطالبة تقدموا للمدن الجامعية حتى الآن بجنوب الوادي

11:35 ص الأحد 20 أغسطس 2017

7634 طالبًا وطالبة تقدموا للمدن الجامعية حتى الآن بجنوب الوادي

أرشيفية

قنا –عبد الرحمن القرشي:

صرح الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، أن الموقع الإلكتروني لتقديم المدن الجامعية، مستمر بتسجيل بيانات الطلاب حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأكد بدران، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، بلوغ عدد المتقدمات للالتحاق للمدن الجامعية من الطالبات القدامى حتى الآن (4191 ) و(1786) من الطالبات المستجدات، فيما بلغ عدد الطلاب القدامى الذين تقدموا للمدن الجامعية حتى الان (943) والمستجدين (714) طالبًا.

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