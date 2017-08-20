إزالة 20 حالة تعد على أراضٍ زراعية بمركزين في المنيا 11:33 ص الأحد 20 أغسطس 2017

ارشيفيه

المنيا - ريمون الراوي:أزالت الوحدات المحلية لكل من مركز مغاغة والمنيا، عدد 20 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 9 قراريط و12 سهمًا، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها الوحدات المحلية، بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.وأوضح التقرير الذي عُرض على عصام البديوي، محافظ المنيا، إزالة عدد 3 حالات تعد على بمساحة 3 قراريط و 12 سهمًا بمركز مغاغة، منها حالتان بقرية عباد شارونة بمساحة 2 قيراط و12 سهمًا، وحالة تعد بقرية أبا البلد بمساحة قيراط.فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عدد 17 حالة تعد على الأرض الزراعية، منها 8 حالات تعد بقرية البرجاية وعزبة أبو حنس بمساحة 6 قراريط، وإزالة عدد 4 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية بمساحة 400 م بقرية بني أحمد الغربية، بالإضافة إلى تحرير عدد 5 محاضر مخالفه للقانون 119 بناء مخالف (بدون ترخيص).

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