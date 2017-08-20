فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي في أسيوط 11:32 ص الأحد 20 أغسطس 2017

أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق:قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، إنه بدءًا من اليوم 20 أغسطس وحتى 20 سبتمبر المقبل يجري فتح باب الحجز لوحدات سكنية بنظام التمليك بمشروع الإسكان الاجتماعي، بعدد من مراكز المحافظة، طبقًا للإعلان التاسع المنشور بالجرائد الرسمية من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.وأوضح "الدسوقي" في تصريحات صحفية، أن الوحدات السكنية الخاصة بأسيوط تقع في مراكز ديروط ومنفلوط والبداري وأبنوب وساحل سليم ومدينة أسيوط الجديدة وقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، مؤكدًا دعم الدولة للمواطنين من خلال طرح وحدات سكنية تتناسب مع دخولهم والمستوى المعيشي لديهم.فيما أشار المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، إلى أن الوحدات السكنية في مراحل الانتهاء من التنفيذ بمساحة 90 م2، وتتكون من ثلاث غرف وصالة، منوهًا إلى عدد من الشروط اللازم توافرها في المتقدم للحصول على وحدة سكنية منها ألا يزيد دخل الفرد الأعزب عن 3500 جنيه شهريًا أو 4750 بالنسبة لدخل الأسرة ككل شهريًا، وأن يكون من أبناء المحافظة أو المرتبطين بها من خلال عمل.وأضاف سكرتير عام أسيوط، أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيها بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة تسدد نقدًا عند التعاقد أو يجري تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل ومقدم الحجز 11 ألف جنيه، يرد فى حالة عدم التخصيص و140 جنيهًا مصاريف استعلام لا ترد ويتم سدادها في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية لحساب بنك الإسكان والتعمير.وأكد إدخال المستندات بواسطة العميل على الموقع الالكتروني "www.mff.gov.eg" الخاص بصندوق التمويل العقاري، بموجب الرقم الكودي الخاص بالعميل الذي يرسل على رقم التليفون الخاص به عند إنشاء حسابه على الموقع.

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