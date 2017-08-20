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مجازاة عاملين بوحدة صحية في المنيا لعدم انضباطهم

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مصراوي Masrawy

مجازاة عاملين بوحدة صحية في المنيا لعدم انضباطهم

11:26 ص الأحد 20 أغسطس 2017

مجازاة عاملين بوحدة صحية في المنيا لعدم انضباطهم

مديرية الصحة بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن خصم حافز تقييم شهر أغسطس والخاص بالقانون رقم 14 لفريق إشراف الإدارة والفريق الصحي بوحدة قرية "نزلة البرشا" الصحية، التابعة لمركز ومدينة ملوي، وتكليف الإدارة القانونية بإعمال شئونها والتحقيق حيال التقصير المكتشف والعرض بالنتيجة.قالت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة، إن هذا القرار جاء وفقًا للتقرير المعد من قبل مدير الرعاية الأساسية ومدير إدارة التمريض بالمديرية، أثناء المرور على الوحدة للوقوف على مدى انضباط العمل بداخلها، بعدما رصد التقرير عددًا من أوجه القصور داخل الوحدة، منها عدم تواجد طبيب دائم بالوحدة، وعدم توافر الأدوية والمستلزمات الضرورية للمرضى، علاوة على عدم نظافة الوحدة.وأضافت وكيل الوزارة، أنه في ضوء رفع كفاءة العمل داخل الوحدة، جرى تدعيمها بطبيب 3 أيام أسبوعيًا، كما تم ندب عدد 2 تمريض للمساعدة في تقديم الخدمات وأعمال النوبتجية، وتزويد الوحدة بالأدوية والمستلزمات الطبية، مع إعادة تنظيم وتجهيز غرف الخدمة داخل الوحدة.وكلفت وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بملوي بالمتابعة المستمرة لأعمال الوحدة، ومتابعة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، وتكليف مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية بالمرور على الوحدة في أوقات مختلفة لمتابعة انضباط العمل داخل الوحدة، والتأكد من توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

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