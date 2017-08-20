"مميش": رقم قياسي جديد بعبور 63 سفينة قناة السويس 11:23 ص الأحد 20 أغسطس 2017

قناة السويس

الإسماعيلية - إنجي هيبة:سجلت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الأحد، رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 63 سفينة، بإجمالي حمولات 3.8 مليون طن.وقال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن الزيادة المتنامية في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ مطلع العام الجاري تعكس بدء تعافي حركة التجارة العالمية، مؤكدًا قدرة القناة على مواكبة النمو المتوقع فى حركة التجارة العالمية مستقبلاً، لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.وأكد "مميش" حرص هيئة قناة السويس على رصد المستجدات في قطاع النقل البحري لحظة بلحظة ودراستها دراسة دقيقة من خلال الوحدة الاقتصادية التابعة لها، والتعامل مع هذه المستجدات من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة، وتبني آليات تسويقية مرنة من شأنها جذب عملاء جدد، لتظل قناة السويس الممر الملاحي الأسرع والأكثر أمانًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

ننشر هوية غريق سيارة المجرى الملاحي في بورسعيد

بالصور.. هيئة القناة تنجح في انتشال سيارة غريق بورسعيد

بسبب غريق الرسوة.. توقف حركة المعديات بين ضفتي القناة في بورسعيد

إعلان

إعلان