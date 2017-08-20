وزير التعليم يعتمد خطة التنمية المهنية لعام 2017- 2018
وزير التعليم يعتمد خطة التنمية المهنية لعام 2017- 2018
11:21 ص الأحد 20 أغسطس 2017
كتبت- ياسمين محمد:
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة التنمية المهنية للإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية 2017/2018، في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة؛ لإعداد جيل من القيادات المبدعة، القادرة على تحمل المسئولية الوطنية، وذلك في ضوء الاحتياجات التدريبية الفعلية.
وقال الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، في بيان الأحد، إن الخطة تستهدف تدريب عدد 38000 متدربًا من القيادات التربوية والعاملين بالوظائف الإدارية على مستوى الجمهورية؛ من خلال مراكز التدريب الرئيسية في 14 محافظة، ومراكز التدريب بالمديريات التعليمية.
وتشتمل الخطة على مجموعة متميزة من برامج إعداد القيادات، وبرامج التكنولوجيا والحاسب الآلى، واللغات، علمًا بأنه سوف يتم العمل بهذه الخطة فور اعتمادها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
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