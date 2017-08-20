فتح استراحة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادًا لوصول رئيس الصومال 11:21 ص الأحد 20 أغسطس 2017

الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو

كتب- طه عبيد:فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، استراحة رئاسة الجمهورية لاستقبال الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو، في أول زيارة لمصر منذ انتخابه في فبراير الماضي، يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى لبحث دعم التعاون وآخر التطورات.انتشرت الخدمات الأمنية في الطرقات من وإلى المطار، وأغلقت سلطات الأمن ساحات انتظار السيارات أمام مبنى استراحة رئاسة الجمهورية.ومشطت فرق المفرقعات، الطرق أمام الاستراحة باستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة، وتم وضع أعلام جمهورية الصومال على أعمدة التشريفات القريبة من استراحة رئاسة الجمهورية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

تأخر إقلاع الطائرة العمانية في مطار القاهرة نتيجة عطل فني

إلغاء 4 رحلات بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب

وفاة حاج مرتدياً ملابس الإحرام أثناء إقلاع الطائرة إلى السعودية

هبوط إضطراري لطائرة فرنسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

إعلان

إعلان