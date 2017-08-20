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بوتين يبحث مع نتانياهو في سوتشي الأربعاء الملف السوري

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مصراوي Masrawy

بوتين يبحث مع نتانياهو في سوتشي الأربعاء الملف السوري

11:13 ص الأحد 20 أغسطس 2017

بوتين يبحث مع نتانياهو في سوتشي الأربعاء الملف السوري

(أ ف ب):

يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الأربعاء المقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الاسود لعقد مباحثات تتركز خصوصا حول الملف السوري، بحسب ما أعلن مكتب نتانياهو مساء السبت.

وقال المكتب في بيان إن نتانياهو وبوتين "سيناقشان الاحداث الاخيرة في المنطقة" خلال لقائهما المرتقب، مشيرا إلى أنهما ناقشا عدة مرات خلال السنوات الاخيرة "تجنب الاحتكاك بين سلاحي الجو الاسرائيلي والروسي في سوريا". 

وأكد البيان إلى أن الترتيبات المتفق عليها خلال هذه المناقشات منعت "حتى الآن" المواجهات بين سلاحي طيران البلدين.

والخميس، أكد القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي الجنرال أمير ايشل أن الطيران الاسرائيلي شن قرابة 100 غارة استهدفت قوافل أسلحة عائدة لحزب الله وفصائل أخرى في سوريا وغيرها خلال السنوات الخمس الماضية.

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، تتابع اسرائيل باهتمام بالغ تطور الاوضاع لدى جارتها، مشددة على أنها ليست متدخلة في النزاع إلا أنها تحتفظ لنفسها بحق شن غارات على قوافل اسلحة لحزب الله او مواقع القوات النظامية السورية.

واستدعت موسكو السفير الاسرائيلي لديها بعد ضرب الطيران الاسرائيلي اهدافا لحزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.

وروسيا، مع إيران، واحدة من الحلفاء الرئيسيين للنظام السوري وقد بدأت في سبتمبر 2015 تدخلا عسكريا لدعم قوات النظام السوري.

وأفاد وزير الاستخبارات الاسرائيلي يسرائيل كاتز وكالة فرانس برس أن اسرائيل بشكل عام لا تنذر موسكو مسبقا بغاراتها الجوية في سوريا.

هذا المحتوى من

AFP

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