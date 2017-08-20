وزير الخارجية الألماني لا يستبعد احتفاظ الائتلاف الحاكم بالسلطة بعد الانتخابات 11:08 ص الأحد 20 أغسطس 2017

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

برلين- (د ب أ):صرح وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل بأنه لا يستبعد بشكل قاطع استمرار "الائتلاف الكبير" الذي يضم "الاتحاد المسيحي" بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل (الحزب المسيحي الديمقراطي /الحزب الاجتماعي المسيحي بولاية بفاريا) مع حزبه "الاشتراكي الديمقراطي"، يسار الوسط، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل.وقال جابريل في مقابلة حصرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نشرت أجزاء منها اليوم الأحد إنه في نهاية الأمر :"فإنه لا الاتحاد المسيحي ولا نحن نرغب في استمرار الائتلاف الكبير".وأكد جابريل أنه "في النهاية ، القرار يعود إلى الناخبين ، وهذا هو الأمر الجيد في الديمقراطية".وفي أغسطس الجاري، نأى جابريل –وهو أيضا نائب المستشارة الألمانية- بنفسه عن تشكيل ائتلاف جديد بعبارات أوضح ، قائلا لمجلة "شتيرن" إن أحزاب الائتلاف قد تتفرق.وقال الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي لوكالة الأنباء الألمانية إن حكومات الوحدة الوطنية المكونة من الأحزاب الرئيسية التقليدية في ألمانيا ليست "تجمعا مثاليا " حيث أنها تميل لتعزيز الأحزاب المهمشة على المدى الطويل.كما أوضح جابريل أن هناك نقاط خلاف رئيسية بين "الاتحاد المسيحي" وبين "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" فيما يتعلق بقضايا مستقبلية.وقال لوكالة الأنباء الألمانية أنه من بين هذه الخلافات ما يتعلق بالأسلحة ونظام التقاعد والصحة :"وهو ما يصعب التغلب عليه في رأيي".وأوضح أن الخلافات الرئيسية بين الأحزاب لا تعود إلى المستشارة ميركل ، بل إلى حزبها "المسيحي الديمقراطي". وأشار إلى أن الائتلاف الحاكم لم يتمكن من معالجة بعض القضايا ، في حين تواجه ميركل معارضة من داخل حزبها.وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن تكتل ميركل لا يزال الأوفر حظا للفوز في الانتخابات العامة الشهر المقبل.وقال منافس ميركل على المستشارية ،زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس، الأسبوع الماضي إنه على ثقة بإنهاء سلطة ميركل التي استمرت 12 عاما وتوليه المستشارية رغم تأخره في استطلاعات الرأي.

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