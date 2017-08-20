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مصرع طفل تحت عجلات سيارة ملاكي بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع طفل تحت عجلات سيارة ملاكي بسوهاج

11:11 ص الأحد 20 أغسطس 2017

مصرع طفل تحت عجلات سيارة ملاكي بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:لقى طفل مصرعه، اليوم السبت، أسفل سيارة ملاكي بناحية قرية بنجا دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج.تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارًا من مركز شرطة طهطا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بناحية قرية بنجا دائرة المركز.تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "أ م ه 2713" ملاكي قيادة يوسف جرجس بطرس، 23 عامًا طالب، يقيم ساحل طهطا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة السرعة الزائدة، واصطدم بالطفل "خالد أحمد نصار" 3 سنوات، ما أدى لوفاته في الحال .تحرر عن ذلك المحضر رقم 9079 جنح المركز لسنة 2017 .

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