«ديربي لندن».. حامل اللقب في مهمة صعبة أمام توتنهام على «ويمبلي»

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يستقبل توتنهام اليوم الأحد، نظيره تشيلسي، على ملعب ويمبلي، في تمام الساعة 17:00 لحساب مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ونجح السبيرز في تحقيق الفوز على نيوكاسل في الجولة الأولى بهدفين دون رد، بينما سقط حامل اللقب على ملعبه «ستامفورد بريدج» أمام بيرنلي بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت طرد كل من جاري كاهيل وسيسك فابريجاس.

ولم يخسر تشيلسي أمام توتنهام في آخر 17 مباراة في جميع المسابقات سوى مباراتين فقط، ونجح في تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 7 مواجهات أخرى، وستكون مباراة اليوم هي الأولى في التاريخ التي تقام على ملعب ويمبلي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

وبإمكان توتنهام تحقيق رقم قياسي جديد في تاريخ النادي من خلال الفوز في 15 مباراة متتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي، بينما يملك ليفربول الرقم القياسي بشكل عام من خلال تحقيق 21 انتصارًا متتاليًا على ملعبه في عام 1972.

وأنهى توتنهام الموسم الماضي دون التعرض لأي خسارة على ملعبه في الدوري الإنجليزي حيث حقق السبيرز 17 انتصارًا وتعادل في مواجهتين، وكانت آخر هزيمة للفريق على ملعبه أمام ساوثهامبتون في شهر مايو من عام 2015، ومع ذلك خسر السبيرز على ملعبه مباراتين الموسم الماضي أمام كل من موناكو وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.

وفي آخر 13 ديربي خاضه ماوريسيو بوكيتينو رفقة توتنهام على ملعبه، نجح السبيرز في الفوز في 13 لقاء والتعادل في 4 مباريات دون التعرض لأي خسارة، ومنذ الفوز على تشيلسي في نهائي كأس الرابطة عام 2008، لم يحقق توتنهام سوى فوز وحيد على ملعب ويمبلي مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في 6 مواجهات، وأتى الفوز الوحيد على سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا.

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ويبحث هاري كين في مباراة اليوم عن تسجيل الهدف رقم 100 له في جميع المسابقات مع توتنهام، إلا أن اللاعب الإنجليزي يعاني من فشله في تسجيل أي هدف طوال مسيرته في 11 مباراة خاضها من قبل في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي، ولكنه يملك في رصيده 18 هدفًا في 21 مباراة خاضها أمام الفرق الإنجليزية.

وساهم لاعب وسط توتنهام كريستيان إيريكسين في آخر 6 أهداف سجلها توتنهام في شباك تشيلسي، وذلك من خلال تسجيل هدف وصناعة 6 آخرين.

وعلى الجانب الآخر، لم يخسر تشيلسي أول مباراتين في الدوري الإنجليزي منذ عام 1973، أما آخر حامل للقب يخسر في أول مباراتين في مستهل البطولة كان أستون فيلا في عام 1981.

ومنذ شهر أغسطس من عام 2015، خسر حامل اللقب (تشيلسي وليستر سيتي) 31 مباراة من أصل 77 مواجهة خاضوها في الدوري الإنجليزي، ولم يحققا سوى 24 انتصارًا فقط.

وبإمكان ألفارو موراتا في مباراو اليوم أن يصبح رابع لاعب ينجح في التسجيل في أول مباراتين له بقميص تشيلسي بعد كل من أدريان موتو في عام 2003، وديكو في عام 2008 ودييجو كوستا في عام 2014.