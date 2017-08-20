بالصور.. حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بشوارع كوم أمبو في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

بدأت حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بجميع شوارع مدينة كوم أمبو، اليوم الأحد، بمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو وشرطة المرافق ومباحث المدينة، وبعض القيادات والشباب.

وقال عادل طلحة، رئيس مجلس مدينة كوم أمبو، في تصريحات صحفية، إن الحملة تهدف لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بشوارع مدينة كوم أمبو خصوصًا الشوارع المزدحمة وشارع السوق، لتحقيق سيولة مرورية والحفاظ على ممتلكات الأشخاص وعدم تعرضهم للسرقات.

وأضاف "طلحة" أن الوحدة المحلية سترفع الإشغالات، وإعادة فتح الشوارع التي استولى عليها الباعة الجائلون، وإعادة تنظيفها وتجميلها.