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هدوء يسود مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان

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مصراوي Masrawy

هدوء يسود مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان

11:00 ص الأحد 20 أغسطس 2017

هدوء يسود مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان

ارشيفيه

بيروت- (د ب أ ):

يسود الهدوء الحذر صباح اليوم، الأحد، مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان بعد ليلة من الاشتباكات أدت الى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الهدوء الحذر يخيم على مخيم عين الحلوة، بعد استمرار الاشتباكات ليلا على الشارع الفوقاني امتدادا من سوق الخضار حتى محور الطيري بين قوات الأمن الوطني الفلسطيني ومجموعتي بلال بدر وبلال العرقوب المتشددتين استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وأضافت الوكالة أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتيل وخمسة جرحى وإصابة بعض المنازل بالقذائف في احياء الطيرة، البركسات، الصفصاف وطيطبا واندلاع حرائق في بعضها الآخر.

وحسب الوكالة، ترافق ذلك مع حركة نزوح كبيرة للأهالي بفعل اشتداد الاشتباكات وعدم التزام الطرفين المتقاتلين بقرارات اجتماعات القيادة السياسية الفلسطينية لوقف اطلاق النار الفوري واستمرت المعارك بين كر وفر بين طرفي النزاع حتى ساعات الصباح الاولى.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت في المخيم مساء الخميس الماضي على خلفية إقدام مجموعة الفلسطيني المطلوب بلال عرقوب على إطلاق نار على مقر القوة الفلسطينية المشتركة في المخيم.

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