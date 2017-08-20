وزير الخارجية النمساوي ينتقد بشدة تدخل أردوغان في الانتخابات البرلمانية الألمانية

برلين- (د ب أ):

انتقد وزير الخارجية النمساوي زباستيان كورتس بشدة تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المعركة الانتخابية الألمانية والشؤون الداخلية بدول الاتحاد الأوروبي.

وقال كورتس في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد : "التدخل المستمر لأردوغان في شؤون داخلية لدول أخرى – مثل هذا الشيء ليس قائما في ألمانيا وحدها- أرفضه تماما".

وأضاف أن أردوغان يحاول استغلال "المجتمعات من أصل تركي"، لاسيما في ألمانيا والنمسا كأداة، لافتا إلى أنه يستقطب وينقل النزاعات من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير النمساوي أنه إذا كان أردوغان أو وزراؤه يخططون لتصرف مشابه في الانتخابات العامة المقبلة في النمسا في شهر أكتوبر القادم، "فإنني أود التأكيد أننا لن نقبل هذا التدخل مطلقا".

يذكر أن أردوغان ناشد جميع الأتراك الذين يحملون جنسية ألمانية أول أمس الجمعة عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية المنتظرة بألمانيا لصالح حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الخضر، وقال عقب أدائه صلاة الجمعة في اسطنبول: "لا ترتكبوا خطأ دعمهم. لا (تصوتوا لصالح) الحزب المسيحي الديمقراطي ولا الحزب الاشتراكي الديمقراطي ولا حزب الخضر. إنهم جميعا أعداء لتركيا".

ومن جانبها رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بصورة قاطعة تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات البرلمانية الألمانية.

وقالت ميركل مساء أول أمس الجمعة خلال ظهور انتخابي لها بمدينة هيرفورد الواقعة بولاية شمال الراين فيستفاليا غربي البلاد: "لن نسمح لأحد بما في ذلك الرئيس أردوغان بأن يذكرنا بأن مواطنينا الألمان أيا كانت أصولهم ، وبما في ذلك أصحاب الأصول التركية، لهم حق الاقتراع الحر".