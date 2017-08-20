مطار القاهرة يستعد لاستقبال رئيس الصومال في أول زيارة رسمية

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يستعد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، لاستقبال الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو، إذ فتحت سلطات المطار استراحة رئاسة الجمهورية.

وتعد هذه هي زيارة "فارماجو" الأولى لمصر، منذ انتخابه في فبراير الماضي، ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الصومالي، لبحث سبل دعم التعاون وآخر المستجدات بالبلدين.

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وأغلقت سلطان أمن المطار ساحات انتظار السيارات، ومشطت فرق المفرقعات الطرق، أمام مبنى استراحة رئاسة الجمهورية، وانتشرت الخدمات الأمنية في الطرق من وإلى المطار، كما تم وضع أعلام جمهورية الصومال على أعمدة التشريفات قرب مبنى الاستراحة.