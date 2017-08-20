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تناول ثمرة رمان يوميًا يقوي المناعة

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مصراوي Masrawy

تناول ثمرة رمان يوميًا يقوي المناعة

10:30 ص الأحد 20 أغسطس 2017

تناول ثمرة رمان يوميًا يقوي المناعة

تناول ثمرة رمان يوميًا يقوي المناعة

(د ب أ)

أوصت مجلة "فرويندين" الألمانية بتناول ثمرة رمان يومياً، حيث إنه يعمل على تقوية جهاز المناعة كما أنه صديق للقلب.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الرمان غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد جهاز المناعة على مواجهة الجراثيم والبكتيريا بصورة أفضل.

كما أن مضادات الأكسدة تساعد في مكافحة الالتهابات، حيث أظهرت الدراسات أن المواد الفعالة الموجودة في الرمان تعمل على تثبيط العمليات الالتهابية لدى مرضى التهاب المفاصل، وبالتالي تخفيف المتاعب إلى حد كبير.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الرمان على خفض مستوى الكوليسترول وتنظيف الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم المرتفع، مما يحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

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