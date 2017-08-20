أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ثلاثة رجال يواجهون اتهامات بإشعال حرائق متعمدة بمسجد في ملبورن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ثلاثة رجال يواجهون اتهامات بإشعال حرائق متعمدة بمسجد في ملبورن

10:22 ص الأحد 20 أغسطس 2017

ثلاثة رجال يواجهون اتهامات بإشعال حرائق متعمدة بمسجد في ملبورن

ارشيفيه

سيدني- (د ب أ):ذكرت الشرطة الاسترالية اليوم، الأحد، أنه سيتم اتهام ثلاثة رجال بارتكاب جرائم ارهابية عقب سلسلة من هجمات حرق متعمد مستوحاة من تنظيم داعش على مسجد للشيعة في ملبورن.وقالت الشرطة إن الاتهامات جاءت في أعقاب تحقيقات واسعة النطاق بشأن هجمات الحرق المتعمد على مركز الامام علي الإسلامي، مسجد شيعي في ثاني أكبر المدن الاسترالية ملبورن، في نوفمبر وديسمبر عام 2016.وقال مساعد مفوض الشرطة الاتحادية الاسترالية، ايان مكارتني، للصحفيين في ملبورن اليوم الأحد "لا نقول إن هذه مجرد هجمات حرق متعمد، ولكننا سنقول أن هذه الهجمات كانت مستوحاة من تنظيم داعش".وقال مكارتني لاحقا في بيان للشرطة "من الواضح ان هذه الاعتداءات كانت تهدف إلى الترهيب والتأثير على الذين يحضرون إلى هذا المسجد والمجتمع الاسلامي الاوسع".وقالت الشرطة إن الرجال الثلاثة، من بينهم شاب يبلغ من العمر 29 عاما اعتقل يوم السبت، شاركوا في عمل إرهابي ومن المتوقع أن يتم اتهامهم اليوم الاحد، وفي حال ادانتهم فإنهم يواجهون عقوبة قصوى قد تصل إلى السجن مدى الحياة.والرجلان الآخران، 25 عاما و 27 عاما، كانا رهن الاحتجاز لدى الشرطة منذ العام الماضي انتظارا للمحاكمة على ذمة قضية التخطيط لهجوم إرهابي في يوم عيد الميلاد عام 2016.وقالت الشرطة ايضا إنه في الوقت الذى يزعم فيه أن هجمات الرجال الثلاثة مستوحاة من جماعة "داعش" الإرهابية، الا انه لم يكن هناك أي دليل على وجود توجيه من داعش لارتكاب هذه الهجمات .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيش اللبناني يحرز تقدما في معركته ضد داعش في شرق لبنان

    أخبار

  • رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير مدينة تلعفر من داعش

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • مصدر عسكري عراقي: إعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن

    أخبار

إعلان

99b0b6849f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة