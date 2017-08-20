التموين: الدعم في مصر يُورث.. والمساواة ظلم (فيديو)

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن عدد المواطنين المصريين الذين يحصلون على دعم تمويني يبلغون 70 مليون مواطن، بينما يستفيد 81 مليون مصري من حصص الخبز.

أضاف رمضان، خلال لقائه، اليوم الأحد، ببرنامج "هذا الصباح"، المذع على قناة "سي بي سي إكسترا": "الدعم في مصر يُورث، وفيه مساواة وهذا ظلم، إذ يجب أن يكون هناك عدالة وليس مساواة".

وتابع: "سيتم فتح ملف إضافة المواليد على البطاقات بعد تحديث البيانات"، موضحا أن المواطن يستطيع التأكد من وجود بطاقته من خلال تطبيق الوزارة الإلكتروني.