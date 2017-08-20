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التموين: الدعم في مصر يُورث.. والمساواة ظلم (فيديو)

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التموين: الدعم في مصر يُورث.. والمساواة ظلم (فيديو) التموين: الدعم في مصر يُورث.. والمساواة ظلم (فيديو)

التحرير

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة ، إن عدد المواطنين المصريين الذين يحصلون على دعم تمويني يبلغون 70 مليون مواطن، بينما يستفيد 81 مليون مصري من حصص الخبز.

أضاف رمضان، خلال لقائه، اليوم الأحد، ببرنامج "هذا الصباح"، المذع على قناة "سي بي سي إكسترا": "الدعم في يُورث، وفيه مساواة وهذا ظلم، إذ يجب أن يكون هناك عدالة وليس مساواة".

وتابع: "سيتم فتح ملف إضافة المواليد على البطاقات بعد تحديث البيانات"، موضحا أن المواطن يستطيع التأكد من وجود بطاقته من خلال تطبيق الوزارة الإلكتروني.

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التحرير

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