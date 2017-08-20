3 وفيات و3 مصابين من أسرة واحدة في تصادم سيارة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب مثلهم، من أسرة واحدة، اليوم الأحد، في حادث تصادم على الطريق الزراعي، اتجاه القاهرة، مطلع كوبري أبو حمص العلوي.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا بأنه أثناء سير سيارة ملاكي، قيادة أيمن أحمد حسن ضعيف، 46 عامًا، عامل ومقيم أبو عبد الله، قسم دمنهور، على الطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني للكوبري.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة ومروة أحمد حسن ضعيف، 36 عامًا، ربة منزل شقيقة قائد السيارة، وفاطمة محمد سليمان التركي، 73 عامًا، ربة منزل، والدة قائد السيارة، ونقلتهم الإسعاف لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

كما نتج عن الحادث إصابة نرمين محمود عبد المجيد، 34 عامًا ربة منزل، زوجة قائد السيارة، وأدهم أيمن أحمد حسن ضعيف، 4 أعوام، وأحمد أيمن أحمد حسن ضعيف، 12 عامًا، طالب، نجلي قائد السيارة، باشتباه مابعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ونقلتهم الإسعاف لمستشفى دمنهور العام للعلاج.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.