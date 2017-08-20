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في أول زيارة رسمية.. شكري يتوجه إلى أستونيا وليتوانيا

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في أول زيارة رسمية.. شكري يتوجه إلى أستونيا وليتوانيا في أول زيارة رسمية.. شكري يتوجه إلى أستونيا وليتوانيا

التحرير

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أعلن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن توجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى روسيا وأستونيا وليتوانيا.

وكتب أبو زيد، عبر حسابه الرسمي، على موقع "تويتر": "في الطريق إلى روسيا وأستونيا وليتوانيا، أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى أستونيا وليتوانيا"، موضحا: "أستونيا تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي".

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وتأتي الجولة في إطار اهتمام بتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع جمهورية ليتوانيا، والترويج للمرشحة المصرية والإفريقية لمنصب مدير عام اليونيسكو، نظرا لعضوية ليتوانيا في المجلس التنفيذى لليونيسكو.

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