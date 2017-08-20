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«التعليم العالي» توضح حقيقة عدم اعتراف السعودية بماجستير الطب المصري

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«التعليم العالي» توضح حقيقة عدم اعتراف السعودية بماجستير الطب المصري «التعليم العالي» توضح حقيقة عدم اعتراف السعودية بماجستير الطب المصري

التحرير

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نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما أثير مؤخرًا في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم اعتراف المملكة العربية بشهادة "الماجستير الطبي" الصادرة من الجامعات المصرية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نفت هذه الشائعة في العديد من وسائل الإعلام السعودية، موضحة أن اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني وقواعدها التنفيذية المقررة من مجلس أمناء الهيئة، التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ 19 ذي الحجة 1438، لم تلغ الاعتراف بشهادة الماجستير المصرية للتصنيف على درجة طبيب نائب في الطب البشري، وأنها من ضمن المؤهلات المعترف بها في اللائحة كما هو منشور في النسخة الرسمية النهائية على موقع الهيئة الإلكتروني.

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وأضاف البيان: "إذ تؤكد الوزارة حرصها على إتاحة المعلومات الدقيقة للرأي العام، تهيب بالمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عدم  نشر شائعات تؤدي إلى حدوث بلبلة لدى الرأي العام وتسئ إلى صورة التعليم الجامعي في ، في وقت يتزايد فيه بشكل ملحوظ أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا".

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