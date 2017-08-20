وزير الخارجية المصري يتوجه إلى روسيا في بداية جولة خارجية

القاهرة- (د ب أ):

توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، الاحد، على رأس وفد إلى ألمانيا في طريقه إلى موسكو في بداية جولة خارجية تشمل روسيا وإستونيا وليتوانيا لبحث دعم علاقات التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وقال أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية وعضو الوفد المرافق في، تصريحات صحفية، إن زيارة وزير الخارجية لروسيا تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تجسدها صيغة التشاور الاستراتيجي 2+2 التي تضم وزيري خارجية ودفاع البلدين، وتبرمها روسيا مع ست دول فقط من بينها مصر، فضلًا عن آلية الحوار الاستراتيجي على مستوى وزارتي الخارجية.

وأشار إلى أن الوزير شكري سيجرى مباحثات مع نظيره الروسي سيرجى لافروف تتناول دعم العلاقات وبحث القضايا الإقليمية والدولية وموضوعات مكافحة الإرهاب كما يلتقى الوزير مع وزير الصناعة والتجارة " دانيس مانتروف".

وحسب المتحدث، يتوجه الوزير شكري إلى إستونيا بعد غد الثلاثاء حيث يجري لقاءات مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاستوني.

ويختتم الوزير شكري جولته بالتوجه إلى ليتوانيا حيث يجرى لقاءات مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الليتوانيين لدعم العلاقات وبحث آخر التطورات.