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"التعليم العالي" توضح حقيقة عدم اعتراف السعودية بالماجستير الطبي المصري

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مصراوي Masrawy

"التعليم العالي" توضح حقيقة عدم اعتراف بالماجستير الطبي المصري

10:06 ص الأحد 20 أغسطس 2017

التعليم العالي والبحث العلمي

كتب- محمد قاسم :نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم اعتراف المملكة العربية السعودية بشهادة "الماجستير الطبي" الصادرة من الجامعات المصرية.وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نفت هذه الشائعة في العديد من وسائل الإعلام السعودية، موضحة أن اللائحة العامة للتصنيف و التسجيل المهني وقواعدها التنفيذية المقرة من مجلس أمناء الهيئة التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 19/12/1438هـ لم تلغ الاعتراف بشهادة الماجستير المصرية للتصنيف على درجة نائب في الطب البشري وأنها من ضمن المؤهلات المعترف بها في اللائحة كما هو منشور في النسخة الرسمية النهائية على موقع الهيئة الإلكتروني.يذكر أن عددا من المواقع الإلكترونية ذكرت أن المملكة العربية السعودية أصدرت لائحة تنفيذية جديدة، لتصنيف المهن الطبية، تضمنت إلغاء الاعتراف بشهادات مصرية.وأكدت الوزارة، حرصها على إتاحة المعلومات الدقيقة للرأي العام، مطالبو المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدم نشر شائعات تؤدى إلى حدوث بلبلة لدى الرأي العام وتسىء إلى صورة التعليم الجامعي في في وقت يتزايد فيه بشكل ملحوظ أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

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