أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة سيدتين تناولتا طعامًا فاسدًا بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة سيدتين تناولتا طعامًا فاسدًا بسوهاج

10:16 ص الأحد 20 أغسطس 2017

مصرع وإصابة سيدتين تناولتا طعامًا فاسدًا بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت عجوز باشتباه تسمم، اليوم الأحد، عقب تناولهما طعامًا فاسدًا بناحية دمنو، دائرة مركز سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطارًا من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من ابتسام مصطفى عبد الحميد، 31 عامًا، ربة منزل وإصابة جدتها لوالدها "صديقة أحمد حسن" 90 عامًا، بإعياء شديد وقيء مستمر واشتباه تسمم.

بسؤال والد المتوفاة ونجل المصابة قرر حدوث إصابتهما عقب تناولهما وجبة طعام منزلي فاسدة، ونفى الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5430 إداري مركز سوهاج لسنة 2017 .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 6 أشخاص عذبوا عاملاً ضبط بسرقة منزل في سوهاج

    أخبار

  • وفاة عامل خلال استقلاله قطار متأثرًا بـ"غيبوبة سكر" في سوهاج

    أخبار

  • العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج

    أخبار

  • ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج

    أخبار

إعلان

b8e6a6d13f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة