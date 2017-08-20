مصرع وإصابة سيدتين تناولتا طعامًا فاسدًا بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت عجوز باشتباه تسمم، اليوم الأحد، عقب تناولهما طعامًا فاسدًا بناحية دمنو، دائرة مركز سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطارًا من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من ابتسام مصطفى عبد الحميد، 31 عامًا، ربة منزل وإصابة جدتها لوالدها "صديقة أحمد حسن" 90 عامًا، بإعياء شديد وقيء مستمر واشتباه تسمم.

بسؤال والد المتوفاة ونجل المصابة قرر حدوث إصابتهما عقب تناولهما وجبة طعام منزلي فاسدة، ونفى الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5430 إداري مركز سوهاج لسنة 2017 .