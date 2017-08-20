هل يرحل سانشيز إلى قلعة مانشستر سيتي؟

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يتمسك الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالتعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال، رغم رفض ناديه أكثر من عرض لضمه خلال الصيف الجاري.

وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال في 2018، ولم يشارك مع الفريق حتى الآن خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة، فغاب عن لقاء الدرع الخيرية والانتصار أمام ليستر سيتي بالإضافة إلى الخسارة المفاجئة أمام ستوك سيتي.



وذكرت صحيفة "صنداي ميرور" أن مانشستر سيتي يجهز العرض الأخير وقيمته 70 مليون إسترليني، للحصول على خدمات اللاعب قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية، كما أن جوارديولا مستعد للبقاء حتى الساعات الأخيرة من يوم 31 أغسطس الجاري، لإتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانشيز يضع مانشستر سيتي هدفه الرئيسي حال رحيله عن الجانرز، إلا أنه ينتظر موافقة المدفعجية على حصوله على راتب أسبوعي قدره 300 ألف إسترليني.

وقال الصحفي هنري وينتر، إن سانشيز سيرحل عن الفريق في القريب العاجل، إذ يحلم اللاعب بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، بينما لن يلعب الجانرز هذا الموسم في البطولة.



وأوضح وينتر أن أرسنال لن يوافق على منح اللاعب 300 ألف إسترليني في الأسبوع، بالإضافة إلى أن الفريق سيواجه صعوبة في إنهاء الدوري بين الستة الأوائل، وقد يغيب عن المشاركات الأوربية.

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وقبل أيام، فكر مسؤولو مانشستر سيتي، في إبرام صفقة تبادلية ضخمة بالتخلي عن سيرجيو أجويرو لصالح أرسنال، من أجل الظفر بخدمات أليكسيس سانشيز.

في الوقت نفسه، يرغب ليوناردو جارديم، المدير الفني لموناكو، في التعاقد مع سانشيز، لما يمتلكه من خبرات وقدرة على قيادة الفريق للحفاظ على بطولة الدوري الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن موناكو يعرض 45 مليون إسترليني، بالإضافة إلى راتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف إسترليني صافي من الضرائب، ويستغل رغبة الجانرز في التعاقد مع توماس ليمار لمحاولة إتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة، أن موناكو حصل على 150 مليون إسترليني من مبيعات لاعبيه خلال الصيف الجاري، وقد يحصل على 160 مليون أخرى بعد التخلي عن الجوهرة مبابي.