مقتل وإصابة 23 من طالبان في عمليات جوية وبرية في 13 إقليما أفغانيا

كابول- (د ب أ):

ذكرت وزارة الدفاع الافغانية أن 23 مسلحا على الاقل من حركة طالبان قتلوا أو أصيبوا، خلال عمليات مناهضة للارهاب، جرت في 13 إقليما في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم الاحد.

وطبقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع أمس السبت، أجرت قوات الدفاع الوطني والامن الافغانية 17 عملية مقررة و22 عملية خاصة ومداهمة ليلية وعشر عمليات قصف جوي في الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف البيان أن مسلحي طالبان تكبدوا معظم الضحايا في منطقة تايوارا بإقليم جور، حيث قتل عشرة مسلحين وأصيب خمسة آخرون.

وقتلت قوات الامن الافغانية أيضا أربعة مسلحين في منطقة جاني خيل، بإقليم باكتيا، بينما قتل ثلاثة مسلحون وأصيب آخر بمنطقة ناوا بإقليم هلمند، خلال عمليات تطهير، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على التقرير حتى الان.

وعززت قوات الامن الافغانية عملياتها ضد الارهاب وعمليات التطهير في مختلف أنحاء البلاد، وسط تصاعد التمرد، الذي تقوده طالبان في مختلف أنحاء البلاد، خلال الاشهر الاخيرة.

وكثفت طالبان هجماتها في أقاليم رئيسية مختلفة بعد أن أعلنت عن هجوم الربيع أوائل هذا العام.