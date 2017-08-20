أخبار عاجلة

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي -
نائب مينا البصل بالإسكندرية: «مدة الرئاسة في الدستور قصيرة جدًا» -
نائب كفر الدوار بالبحيرة: السيسى يحتاج سنتين لظهور إنتاج مشروعاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الاسترالي يكشف عن خطة لمنع وقوع الهجمات الإرهابية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الاسترالي يكشف عن خطة لمنع وقوع الهجمات الإرهابية

09:56 ص الأحد 20 أغسطس 2017

رئيس الوزراء الاسترالي يكشف عن خطة لمنع وقوع الهجمات الإرهابية

رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول

سيدني- (د ب أ):

كشف رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول اليوم، الأحد، عن خطة جديدة لمنع حدوث هجمات إرهابية، خاصة التي تتم بواسطة السيارات في الأماكن العامة المزدحمة.

وقال تيرنبول إن والشرطة سوف يساعدان مالكي الأماكن العامة ومهندسي المباني الجديدة من خلال عمليات مراجعة أمنية للمنشآت من أجل تعزيز أمنها.

وأضاف للصحفيين في سيدني "أفضل أساليب الحماية تتم في مرحلة التصميم".

وقال "لا نستطيع تأمين كل موقع بنسبة 100%- هناك أمور يمكن أن تتعرض لها المواقع الحالية، ولكن الأمر الأكثر أهمية أنه في الوقت الذي يشهد أعمال تطوير جديدة وخططا جديد، يجب وضع إجراءات أمنية بالتزامن مع ذلك".

وأشار تيرنبول إلى أنه سوف يتم استخدام الحواجز الخرسانية الدائمة بصورة أكبر، حيث أنها ظهرت بالفعل في الأماكن العامة الكبرى، مثل مناطق التسوق في سيدني وملبورن، للفصل بين السيارات والمارة.

وقال تيرنبول "نحن ندرك أن التهديد يتطور باستمرار، لذلك ما يتعين علينا فعله هو التأكد من أننا نتطور أيضا باستمرار ونقوم بتحديث الإجراءات التي لدينا".

ويشار إلى أنه تم تطوير الخطة الجديدة عقب الهجوم الذي وقع في اليوم الوطني الفرنسي باستخدام شاحنة في مدينة نيس الفرنسية عام 2016، وأسفر عن مقتل 86 شخصا.

ويذكر أن سائقا قتل ستة أشخاص وأصاب العشرات عندما قاد سيارة مسروقة في منطقة مشاه مزدحمة في ملبورن في يناير الماضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تقرير: منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية

    أخبار

  • مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا

    أخبار

  • مجلس الوزراء السعودي يدين الإرهاب في وأفغانستان وباكستان وبوركينا

    أخبار

  • أستراليا تقلل من أهمية تسريب اتصال و"ترنبول"

    أخبار

إعلان

7cde0d493f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات