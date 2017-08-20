رئيس الوزراء الاسترالي يكشف عن خطة لمنع وقوع الهجمات الإرهابية

سيدني- (د ب أ):

كشف رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول اليوم، الأحد، عن خطة جديدة لمنع حدوث هجمات إرهابية، خاصة التي تتم بواسطة السيارات في الأماكن العامة المزدحمة.

وقال تيرنبول إن الحكومة والشرطة سوف يساعدان مالكي الأماكن العامة ومهندسي المباني الجديدة من خلال عمليات مراجعة أمنية للمنشآت من أجل تعزيز أمنها.

وأضاف للصحفيين في سيدني "أفضل أساليب الحماية تتم في مرحلة التصميم".

وقال "لا نستطيع تأمين كل موقع بنسبة 100%- هناك أمور يمكن أن تتعرض لها المواقع الحالية، ولكن الأمر الأكثر أهمية أنه في الوقت الذي يشهد أعمال تطوير جديدة وخططا جديد، يجب وضع إجراءات أمنية بالتزامن مع ذلك".

وأشار تيرنبول إلى أنه سوف يتم استخدام الحواجز الخرسانية الدائمة بصورة أكبر، حيث أنها ظهرت بالفعل في الأماكن العامة الكبرى، مثل مناطق التسوق في سيدني وملبورن، للفصل بين السيارات والمارة.

وقال تيرنبول "نحن ندرك أن التهديد يتطور باستمرار، لذلك ما يتعين علينا فعله هو التأكد من أننا نتطور أيضا باستمرار ونقوم بتحديث الإجراءات التي لدينا".

ويشار إلى أنه تم تطوير الخطة الجديدة عقب الهجوم الذي وقع في اليوم الوطني الفرنسي باستخدام شاحنة في مدينة نيس الفرنسية عام 2016، وأسفر عن مقتل 86 شخصا.

ويذكر أن سائقا قتل ستة أشخاص وأصاب العشرات عندما قاد سيارة مسروقة في منطقة مشاه مزدحمة في ملبورن في يناير الماضي.