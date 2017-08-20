السكك الحديدية : السبب وراء خروج قطار عن القضبان شمالي الهند لم يتضح بعد

نيودلهي- (د ب أ):

أعلن متحدث باسم السكك الحديدية في الهند اليوم، الأحد، أنه لم يتضح بعد السبب وراء حادث خروج قطار عن القضبان شمالي البلاد، والذي خلف ما لا يقل عن 21 قتيلا.

وخرجت العربات الـ14 لقطار ركاب سريع كان في طريقه من بلدة بوري الساحلية شرقي البلاد إلى هاريدوار بمنطقة الهيمالايا في الشمال أمس السبت ، ما أسفر عن إصابة نحو مئة شخص.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية، أنيل ساكسينا، إن "حصيلة وفيات حادث قطار أوتكال اكسبريس بلغت الآن 21 شخصا وأن مالا يقل عن 97 شخصا قد أصيبوا".

وكانت شرطة ولاية أوتار براديش قد أعلنت في وقت سابق أن 23 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 156 آخرون جراء خروج القطار عن القضبان بالقرب من بلدة خاتاولي.

ومن بين المصابين الـ97 ، يرقد 26 شخصا في حالة خطيرة ، بينما وصفت إصابات الـ71 شخصا الآخرين بأنها طفيفة.

وقال ساكسينا إن السبب وراء الحادث لم يتضح بعد، وإن التحقيق جاري.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن مصدر بارز في السكك الحديدية لم تكشف عن اسمه القول إنه من المرجح أن يكون الحادث قد نتج عن إهمال العاملين في السكك الحديدية ، حيث لم يكن سائق القطار على علم بأن هناك أعمال صيانة للقضبان جارية.

ويتم استخدام الروافع لإزالة العربات المتضررة وإصلاح القضبان.

وقال ساكسينا :"نأمل في أن تتم إزالة آثار الحادث من على الطريق المتضرر لاستعادة حركة المرور بحلول مساء اليوم".