سقوط تشكيل "بلحة" لسرقة حقائب السيدات في الزقازيق

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت مباحث قسم ثان الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات والهواتف المحولة بدائرة القسم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود عدة بلاغات لقسم ثان الزقازيق، عن سرقة شخصين يستقلان دراجة بخارية، حقائب السيدات وهواتفهن المحمولة.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث، إلى أن وراء ارتكاب وقائع البلاغات "إ.ح.إ" وشهرته "بلحة" 22 عامًا، و"م.ر.ر" 18 عامًا، عاطلين، ومُقيم بدائرة القسم، وأنهما كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في خطف حقائب السيدات بالطريق العام، مُستخدمان في ذلك دراجة بخارية ماركة "دايو" سوداء اللون، ودون لوحات معدنية.

وتمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط المتهمين، فيما أشارت التحريات إلى أنهما وراء ارتكاب 14 واقعة سرقة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 32 / 79 أحوال ثان الزقازيق لسنة 2017.