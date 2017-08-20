حدث ليلا.. ضبط شرطي بحوزته نصف كيلو "هيروين" وغرق سفينة عراقية
حدث ليلا.. ضبط شرطي بحوزته نصف كيلو "هيروين" وغرق سفينة عراقية
09:59 ص الأحد 20 أغسطس 2017
هيروين - ارشيفيه
كتب- فريد إدوارعدة أحداث محلية، وأخرى دولية، شهدتها الليلة، أهمها داخليا ضبط فرد شرطة بحوزته نصف كيلو هيروين بمحافظة الشرقية، وضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بشمال سيناء، وزفاف مصطفى خاطر نجم مسرح مصر بحضور عدد كبير من النجوم.وعلى الصعيد الدولي، غرقت سفينة عراقية بعد حادث تصادم في المياه الإقليمية، وإعلان رئيس الوزراء العراقي لانطلاق عملية تحرير مدينة تلعفر من داعش.ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بشمال سيناء ضبطت قوات الشرطة بمدينة العريش، في حملة أمنية مكبرة، تشكيلا عصابيا لتجارة المخدرات.وحسب بيان مديرية الأمن، تم ضبط "حسام.أ .م.ط.ح"، 22 عاما طالب مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته عدد (3) قطع صغيرة الحجم داكنة اللون تشبه مادة الحشيش تزن حوالي (5) جرامات، وسجارتين من التبغ وذات المادة المخدرة.للتفاصيل.. اضغط هنابالصور.. نجوم الفن ومسرح مصر في حفل زفاف مصطفى خاطر وروان هلال احتفل الفنان مصطفى خاطر وروان هلال، نجما مسرح مصر، بزفافهما، مساء السبت، بأحد فنادق التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.حضر حفل الزفاف من نجوم مسرح مصر، محمد أنور وزوجته، وعلي ربيع، محمد عبد الرحمن، ومصطفى بسيط، وويزو، وسارة درزاوي، وحامد الشراب، وأحمد وهبة، وهلا السعيد، وحمدي الميرغني، وإسراء عبد الفتاح، وأوس أوس، وعمر متولي، وكريم عفيفي .للتفاصيل.. اضغط هناضبط نصف كيلو "هيروين" بحوزة فرد شرطة واثنين من أصدقائه بالشرقية تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط فرد شرطة، واثنين من أصدقائه، بحوزتهم كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر.للتفاصيل اضغط هناوعلى الصعيد الدوليغرق سفينة عراقية بعد حادث تصادم في المياه الإقليمية أعلنت وزارة النقل العراقية، صباح الأحد، غرق سفينة عراقية بعد حادث تصادم مع سفينة أخرى بالمياه الإقليمية، مشيرة إلى أن السفينة العراقية كان على متنها 21 بحارا.ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري عن الوزارة قولها إن "حادث تصادم بحري مروع وقع مساء السبت، بين السفينة العراقية (المسبار) وسفينة أخرى (رويال أرسنال) تحمل علم جمهورية سان فيرسنت، ما أدى إلى غرق السفينة العراقية بالكامل".للتفاصيل.. اضغط هنارئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير مدينة تلعفر من داعش أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق عملية تحرير مدينة تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي.وقال العبادي، في كلمة متلفزة فجر اليوم الأحد، إن أبناء الشعب العراقي على موعد آخر وجديد لوأد آخر سيتحقق"، في إشارة إلى بدء عملية تحرير مدينة تلعفر من مسلحي داعش الإرهابي.للتفاصيل.. اضغط هنا
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