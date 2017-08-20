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عودة حركة القطارات بعد توقفها 3 ساعات في سوهاج

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عودة حركة القطارات بعد توقفها 3 ساعات في سوهاج عودة حركة القطارات بعد توقفها 3 ساعات في سوهاج

مصراوي Masrawy

عودة حركة القطارات بعد توقفها 3 ساعات في سوهاج

09:43 ص الأحد 20 أغسطس 2017

عودة حركة القطارات بعد توقفها 3 ساعات في سوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

عادت من جديد حركة القطارات، اليوم الأحد، إلي طبيعتها بمحافظة سوهاج بعد توقفها 3 ساعات و 10 دقائق بسبب عطل ميكانيكي بجرار قطار ركاب بمحطة سكة حديد المنشاة جنوبي المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطاراً من مركز المنشاة بتعطل القطار رقم 736 ركاب " سوهاج – نجع حمادي " بمحطة سكة حديد المنشاة.

ضم مسؤولو هيئة السكة الحديد، الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزاً 3 ساعات و 10 دقائق.

نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 983 أسباني " أسوان - القاهرة " لمدة 10 دقائق، 980 VIB " القاهرة – أسوان " لمدة 20 دقيقة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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