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سعر الذهب اليوم الأحد 20 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الأحد 20 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الأحد 20 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

اليوم، نقدم لحضرتكم “سعر الذهب اليوم” تحديث الساعة، متابعة لحظية لسعر الذهب في محلات الصاغة في ، نتابع مع حضراتكم تحديث مستمر لتغيرات “سعر الذهب” في مصر الآن، “سعر الذهب اليوم”، أخر تطورات وأخبار سعر الذهب اليوم، سعر الذهب في مصر ومحلات الصاغة ، مما أثر بدوره على سعر الذهب داخل جمهورية مصر العربية، نرصد تحركات سعر الذهب عالمياً ومحلياً لحظة بلحظة ولهذا فقد أعددنا بيان مفصل يضم “سعر الذهب” بجميع عياراته في مصر والبورصات العالمية ، “سعر الذهب” وكل ما هو جديد في عالم الصاغة المصرية، الذهب اليوم، وقد شهدت أسعار الذهب اليوم تحركات ملحوظة في البورصات العالمية ، فقد واجه سعر الذهب تغيير طفيف فى السعر في ختام تعاملات الأسبوع الماضي ذلك لاستقرار الأسعار العالمية الخاصة بالذهب.

هذا وقد شهد سعر الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الاكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9 ، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم، بيان بأسعار الذهب في الفترة الماضية، “سعر الذهب” اليوم بالدولار ، جرام الذهب عيار 21، سعر الذهب اليوم عالمياً ومحلياً.

سعر الذهب اليوم الأحد 20-8-2017

السعر العالمي : 1,284.65 دولار أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 720 إلى 722
عيار 22 660 إلى 662
عيار 21 630 إلى 632
عيار 18 540 إلى 542
عيار 14 420 إلى 421
عيار 12 360 إلى 361
الاونصة 22,392 إلى 22,463
الجنيه الذهب 5,040 إلى 5,056
الكيلو 720,000 إلى 722,286

المصدر : مصر 365

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