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حملات مرورية موسعة بمحاور القاهرة والجيزة

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حملات مرورية موسعة بمحاور القاهرة والجيزة حملات مرورية موسعة بمحاور القاهرة والجيزة

التحرير

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عززت اليوم الأحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية بتواجدها أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كافة السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

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  كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات والزام المواطنين بقواعد وآداب المرور بناء على تعليمات اللواء طارق حجاج مدير المرور، للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

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التحرير

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