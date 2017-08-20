سعر الدولار اليوم الأحد 20 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شيماء مصطفى

سعر الدولار اليوم الأحد 20-8-2017، متابعة مستمرة لـ “سعر الدولار اليوم” فى السوق السوداء، وآخر ما جاء من توقعات بشأن “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار اليوم تحرك تدريجي طفيف في سوق الصرافة المصرية في ظل تخوف المتعاملين بالسوق السوداء، حيث يساهم هذا في حركة ضئيلة في تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث شهدت أسعار الدولار استقراراً ملحوظاً في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار اليوم” فى البنوك و تعاملات الدولار بالسوق السوداء، سعر الدولار اليوم، توقعات سعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وأيضاً متابعة مستمرة لتحركات “سعر الدولار” في السوق السوداء، حيث شهدت تعاملات الدولار الأمريكي في السوق السوداء لصرف العملات في مصر بالنسبة للمعاملات الخاصة بـ سعر الدولار، حيث شهدت تعاملات اليوم هدوء حذر من قبل التجار بالنسبة للمعاملات المختلفة، أما بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي فقد بدأت تتغير بشكل ضئيل يكاد لا يذكر، كما يعمل السوق السوداء لصرف العملات بشكل دائم على منافسة سعر صرف البنوك المصرية ليحظى بالمنافسة وتكون له السبق والأفضلية في التعامل معه في مجال بيع وشراء العملات الأجنبية خصوصا سعر الدولار الأمريكي، أما بالنسبة لتعاملات السوق المصرفي الموازي يشهد تغييرات واختلافات من محافظة إلى محافظة أخرى، ومن مدينة إلى مدينة أخرى.

سعر الدولار اليوم الأحد 20-8-2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.76 أفضل بنك تشتري منه الآن : المصرف المتحد 17.74 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك الإئتمان الزراعي

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.78 جنيه للشراء مقابل 17.88 جنيه للبيع.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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