سعر الدولار اليوم الأحد 20 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد 20-8-2017، متابعة مستمرة لـ “سعر الدولار اليوم” فى السوق السوداء، وآخر ما جاء من توقعات بشأن “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار اليوم تحرك تدريجي طفيف في سوق الصرافة المصرية في ظل تخوف المتعاملين بالسوق السوداء، حيث يساهم هذا في حركة ضئيلة في تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث شهدت أسعار الدولار استقراراً ملحوظاً في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار اليوم” فى البنوك و تعاملات الدولار بالسوق السوداء، سعر الدولار اليوم، توقعات سعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وأيضاً متابعة مستمرة لتحركات “سعر الدولار” في السوق السوداء، حيث شهدت تعاملات الدولار الأمريكي في السوق السوداء لصرف العملات في مصر بالنسبة للمعاملات الخاصة بـ سعر الدولار، حيث شهدت تعاملات اليوم هدوء حذر من قبل التجار بالنسبة للمعاملات المختلفة، أما بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي فقد بدأت تتغير بشكل ضئيل يكاد لا يذكر، كما يعمل السوق السوداء لصرف العملات بشكل دائم على منافسة سعر صرف البنوك المصرية ليحظى بالمنافسة وتكون له السبق والأفضلية في التعامل معه في مجال بيع وشراء العملات الأجنبية خصوصا سعر الدولار الأمريكي، أما بالنسبة لتعاملات السوق المصرفي الموازي يشهد تغييرات واختلافات من محافظة إلى محافظة أخرى، ومن مدينة إلى مدينة أخرى.
سعر الدولار اليوم الأحد 20-8-2017 بالبنوك والسوق السوداء
المصرف المتحد
بنك الإئتمان الزراعي
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.78 جنيه للشراء مقابل 17.88 جنيه للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.7000
|17.8000
|مصرف ابو ظبي
|17.7300
|17.8300
|البنك المصري الخليجي
|17.7300
|17.8300
|البنك الأهلي
|17.7200
|17.8200
|بنك القاهرة
|17.7000
|17.8000
|بنك الاسكندرية
|17.7000
|17.8000
|البنك العربي الافريقي
|17.7200
|17.8200
|البنك المركزي
|17.7129
|17.8129
|بنك مصر
|17.7200
|17.8200
|بنك بلوم مصر
|17.7200
|17.8200
|كريدي أجريكول
|17.7300
|17.8300
|بنك التعمير والإسكان
|17.7100
|17.8100
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads