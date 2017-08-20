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سعر الدولار اليوم الأحد 20 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الأحد 20 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الأحد 20 أغسطس 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم الأحد 20-8-2017، متابعة مستمرة لـ “سعر الدولار اليوم” فى السوق السوداء، وآخر ما جاء من توقعات بشأن “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، ومن المتوقع أن تشهد الدولار اليوم تحرك تدريجي طفيف في سوق الصرافة المصرية في ظل تخوف المتعاملين بالسوق السوداء، حيث يساهم هذا في حركة ضئيلة في تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث شهدت أسعار الدولار استقراراً ملحوظاً في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار اليوم” فى البنوك و تعاملات الدولار بالسوق السوداء، سعر الدولار اليوم، توقعات سعر الدولار اليوم فى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وأيضاً متابعة مستمرة لتحركات “سعر الدولار” في السوق السوداء، حيث شهدت تعاملات الدولار الأمريكي في السوق السوداء لصرف العملات في بالنسبة للمعاملات الخاصة بـ سعر الدولار، حيث شهدت تعاملات اليوم هدوء حذر من قبل التجار بالنسبة للمعاملات المختلفة، أما بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي فقد بدأت تتغير بشكل ضئيل يكاد لا يذكر، كما يعمل السوق السوداء لصرف العملات بشكل دائم على منافسة سعر صرف البنوك المصرية ليحظى بالمنافسة وتكون له السبق والأفضلية في التعامل معه في مجال بيع وشراء العملات الأجنبية خصوصا سعر الدولار الأمريكي، أما بالنسبة لتعاملات السوق المصرفي الموازي يشهد تغييرات واختلافات من محافظة إلى محافظة أخرى، ومن مدينة إلى مدينة أخرى.

 سعر الدولار اليوم الأحد 20-8-2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.76
أفضل بنك تشتري منه الآن:

المصرف المتحد

17.74
أفضل بنك تبيع له الآن:

بنك الإئتمان الزراعي

 

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.78 جنيه للشراء مقابل 17.88 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.7000 17.8000
مصرف ابو ظبي 17.7300 17.8300
البنك المصري الخليجي 17.7300 17.8300
البنك الأهلي 17.7200 17.8200
بنك القاهرة 17.7000 17.8000
بنك الاسكندرية 17.7000 17.8000
البنك العربي الافريقي 17.7200 17.8200
البنك المركزي 17.7129 17.8129
بنك مصر 17.7200 17.8200
بنك بلوم مصر 17.7200 17.8200
كريدي أجريكول 17.7300 17.8300
بنك التعمير والإسكان 17.7100 17.8100

المصدر : مصر 365

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