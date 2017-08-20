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طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا

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طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا

التحرير

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بدأ، صباح اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة (دور ثان)، أداء امتحان مادة الديناميكا، حيث يؤدي الامتحان 1736 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة عمليات الثانوية العامة تابعت وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان في الموعد المحدد لها، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى.

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وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن فريق الغش الإلكتروني يتابع مع الجهات المعنية صفحات الغش، التي تعمل على الترويج للغش، مؤكدا لا تهاون مع أي مقصر.

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التحرير

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