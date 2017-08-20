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ترامب يحيي من خرجوا لشوارع بوسطن في مسيرة لنبذ خطاب الكراهية

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مصراوي Masrawy

يحيي من خرجوا لشوارع بوسطن في مسيرة لنبذ خطاب الكراهية

08:51 ص الأحد 20 أغسطس 2017

ترامب يحيي من خرجوا لشوارع بوسطن في مسيرة لنبذ خطاب الكراهية

واشنطن - أ ش أ

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحية للآلاف الذين خرجوا لشوارع بوسطن بولاية ماساتشوسيتس في مسيرة لنبذ خطاب الكراهية.

ونقلت قناة (الحرة الأمريكية)، اليوم الأحد، عن ترامب قوله في تغريده له، "تحية إلى الذين خرجوا في المدينة احتجاجا على التعصب والكراهية".

وخرج الآلاف لشوارع بوسطن بولاية ماساتشوسيتس، أمس السبت، في مسيرة لنبذ خطاب الكراهية بعد أسبوع من مقتل "هيذر هاير" في شارلوتسفيل عندما اقتحم شاب بسيارته تجمعا لمحتجين على مظاهرة لليمين المتطرف.

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