مقتل وإصابة 6 أشخاص في انفجار بخط أنابيب وقود بالمكسيك

مكسيكو - أ ش أ

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة خمسة آخرين بجروح، وذلك جراء وقوع انفجار في خط أنابيب وقود غير قانوني بولاية "فيراكروز" الساحلية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، عن إدارة الحماية المدنية التابعة للدولة قولها إن المصابين يتلقون العلاج من الحروق التي لحقت بهم بسبب الانفجار الذي وقع بالقرب من بلدة "زابوابان"، وذلك في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

بدورها، نشرت إدارة السلامة العامة في ولاية "فيراكروز" صورا تظهر أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من حقل زراعي وبعض المركبات المتفحمة نتيجة الانفجار.

يشار إلى أن سرقة الوقود تعد أحد أشكال الجريمة المنظمة في المكسيك وتقدر تكلفتها بحوالي مليار دولار سنويا.