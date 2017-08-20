أخبار عاجلة

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي -
نائب مينا البصل بالإسكندرية: «مدة الرئاسة في الدستور قصيرة جدًا» -
نائب كفر الدوار بالبحيرة: السيسى يحتاج سنتين لظهور إنتاج مشروعاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 6 أشخاص في انفجار بخط أنابيب وقود بالمكسيك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 6 أشخاص في انفجار بخط أنابيب وقود بالمكسيك

08:42 ص الأحد 20 أغسطس 2017

مقتل وإصابة 6 أشخاص في انفجار بخط أنابيب وقود بالمكسيك

مكسيكو - أ ش أ

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة خمسة آخرين بجروح، وذلك جراء وقوع انفجار في خط أنابيب وقود غير قانوني بولاية "فيراكروز" الساحلية.

ونقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، عن إدارة الحماية المدنية التابعة للدولة قولها إن المصابين يتلقون العلاج من الحروق التي لحقت بهم بسبب الانفجار الذي وقع بالقرب من بلدة "زابوابان"، وذلك في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

بدورها، نشرت إدارة السلامة العامة في ولاية "فيراكروز" صورا تظهر أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من حقل زراعي وبعض المركبات المتفحمة نتيجة الانفجار.

يشار إلى أن سرقة الوقود تعد أحد أشكال الجريمة المنظمة في المكسيك وتقدر تكلفتها بحوالي مليار دولار سنويا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر أمني: مقتل 12 مدنيًا بانفجار عبوة ناسفة في جنوب اليمن

    أخبار

  • خمسة جرحى بانفجار داخل مبنى في لشبونة

    أخبار

  • إصابة شخصين في انفجار سيارة بالعاصمة العراقية بغداد

    أخبار

  • مقتل مسلحين اثنين من داعش في انفجار شرق أفغانستان

    أخبار

إعلان

d2f5ddb942.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضبط شبكة آداب لكبار السن مقابل 50 جنيهًا بالغربية

ضبط شبكة آداب لكبار السن مقابل 50 جنيهًا بالغربية

التحقيق في اتهام مستشفى عيون شهير بإصابة فتاة بتليف بشبكة العين

التحقيق في اتهام مستشفى عيون شهير بإصابة فتاة بتليف بشبكة العين

850 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء في سوهاج

850 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء في سوهاج

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية

ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية