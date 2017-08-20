إنارة الشوارع من مسببات الإصابة بسرطان الثدي..تعرف على السبب

كتبت- ميرا ماهر:

يكتشف العلماء يومياً العديد من مسببات السرطان والتي لم نكن نعلمها، منها ما يكون عادة يومية عن قصد أو غير قصد.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، العيش بالقرب من أضواء الشارع يمكن أن يزيد من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي، وذلك وفقا لأبحاث جديدة.

يعتقد الباحثون أن الضوء الاصطناعي يؤثر على الساعة البيولوجية للمرأة، مما يؤدي إلى تعطل العمليات البيولوجية الطبيعية، كما أنه يمنع إفراز الهرمون الوقائي الذي يساعد على درء المرض.

وأضافت الصحيفة، أن العلماء توصلوا إلى أن النساء اللواتي كثيراً ما يعملن تحت أضواء اصطناعية، مثل أعمال المناوبة الليلية، اكثر عرضة لخطر تطور المرض.

وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة "Environmental Health Perspectives" أنه يوجد علاقة مباشرة بين مصادر إنارة الشوارع وخطر الإصابة بسرطان الثدي، كما أن النساء اللاتي لديهن ميلاتونين أقل، منهن من تعملن ليلاً أو تنمن ساعات أقل، أكثر خطراً للإصابة بسرطان الثدي، حيث أن "الميلاتونين" يساعد في عدم نمو الأورام.

أعلن العلماء أن السيدات اللواتي يتعرضن لإضاءة اصطناعية ليلاً، بما في ذلك العمل الليلي في المكاتب، معرضات للإصابة بسرطان الثدي أكثر بـنسبة 14% من تلك اللواتي لا يتعرضن لهذا النوع من الإضاءة.

اتضح أنه كلما ارتفعت مدة تعرض المرأة إلى الإضاءة الإصطناعية ليلاً، كلما زاد خطر إصابتها بسرطان الثدي. وقال الدكتور "ريتشارد بيركس" المسؤول عن الدراسات الخاصة بأمراض الثدي، أن الدراسة تتطلب المزيد من التحقيق.