مدير مفرخ السمك بالعباسة: نهدف للاكتفاء الذاتي خلال 10 سنوات

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قال المهندس يحيى زكريا، مدير المفرخ السمكي بالعباسة، إن مفرخ العباسة يقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 78.5 فدان، مشيرا إلى أن كمية الزريعة المنتجة من المفرخ تصل إلى حوالي 39 مليون أصبعية سنويا.

وأوضح زكريا، في تصريحات خاصة، أن مفرخ العباسة يسهم بشكل كبير في تنمية البحيرات بزريعة الأسماك لتنمية واستعاضة المخزونات السمكية بها، كما يتم فيه تربية الأسماك بالأحواض الأرضية لإنتاج أسماك المائدة.

ونوه أن الدولة تهدف إلى التوسع في إنتاج أصبعيات البلطي النيلي ووحيد الجنس للطلب المتزايد عليه من القطاع الخاص، فضلا عن التوسع في إنتاج زريعة وأصبعيات مبروك الحشائش لاستخدامه في المقاومة البيولوجية للنباتات المائية بالترع والمصارف.

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وأضاف زكريا أن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال العشر سنوات القادمة، والوصول بالإنتاجية إلى مليوني طن بنهاية عام 2022، فضلا عن تحقيق التوازن بين إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء لتكون الأسماك هي البديل لها كبروتين حيواني رخيص الثمن مقارنة بالأنواع الأخرى.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية أيضا تساهم في تطبيق المعايير البيئة والحفاظ عليها مع نظام صارم لمراقبة الجودة لإخراج منتج سمكي صحي آمن ونظيف ومطابق لكافة المعايير البيئية، بهدف الوصول إلى تنمية سمكية متكاملة ومتوازنة.