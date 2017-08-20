طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حتى الوجه بحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

الإسكندرية 23 32

مطروح 23 30

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

بلطيم 24 32

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 36

العريش 23 34

نخل 21 36

طابا 23 36

الطور 26 38

مرسى علم 29 37

الغردقة 28 39

شرم الشيخ 29 37

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رأس سدر 26 37

أبوسمبل 31 42

وسط الدلتا 25 35

أسيوط 24 38

سوهاج 28 38

الأقصر 28 41

أسوان 30 43

شلاتين 28 38

حلايب 31 36

الوادى الجديد 25 40

قنا 29 40

نويبع 28 38

السلوم 21 32