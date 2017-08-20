معتز الألفي: «الزيادة السكانية أكبر تحدي يواجه الدولة»

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قال رجل الأعمال معتز الألفي، أمس السبت، إن وزيرة الاستثمار سحر نصر، «سيدة عظيمة، وهتشيل البلد، لها دور كبير حتى الآن في تحسين الوضع الاستثماري وخلق مناخ جيد، وهتنمي الاستثمار في مصر».

وأضاف الألفي، خلال حواره مع الدكتور معتز عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، رجل صاحب قرار، مشيدًا بوزير التجارة والصناعة طارق قابيل.

تابع: «على الدولة أن تدعم القطاع الخاص، وأكبر مشكلة في مصر في الأراضي، الدولة باعت مثلًا أراضي لرجال أعمال بسعر بعد الثورة، وبعد شوية قالوا الناس ضحكت على الدولة وادفعوا أكتر، لو القطاع الخاص ملقاش اللي يساعده هيمشي ويسيب البلد».

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واصل: «أكبر تحدي للبلد دي السكان، يعني من 25 يناير لحد دلوقتي زيدنا 15 مليون نسمة، كثرة السكان إرهاب، والرئيس قال ذلك، الدولة مش هتقدر بالطريقة دي ولا هتلاحق، والدين عمره ما قال كده».

استطرد: «دول إسلامية كتير عملت كنترول على السكان، زي إيران وماليزيا، ومطلوب من الدولة برنامج للسكان، كل الرؤساء اتكلموا في الملف ده، لكن محدش أخد قرار».