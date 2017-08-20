أخبار عاجلة

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي -
نائب مينا البصل بالإسكندرية: «مدة الرئاسة في الدستور قصيرة جدًا» -
نائب كفر الدوار بالبحيرة: السيسى يحتاج سنتين لظهور إنتاج مشروعاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

معتز الألفي: «الزيادة السكانية أكبر تحدي يواجه الدولة»

Google+ Print
معتز الألفي: «الزيادة السكانية أكبر تحدي يواجه الدولة» معتز الألفي: «الزيادة السكانية أكبر تحدي يواجه الدولة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال رجل الأعمال معتز الألفي، أمس السبت، إن وزيرة الاستثمار سحر نصر، «سيدة عظيمة، وهتشيل البلد، لها دور كبير حتى الآن في تحسين الوضع الاستثماري وخلق مناخ جيد، وهتنمي الاستثمار في ».

وأضاف الألفي، خلال حواره مع  الدكتور معتز عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، رجل صاحب قرار، مشيدًا بوزير التجارة والصناعة طارق قابيل.

تابع: «على الدولة أن تدعم القطاع الخاص، وأكبر مشكلة في مصر في الأراضي، الدولة باعت مثلًا أراضي لرجال أعمال بسعر بعد الثورة، وبعد شوية قالوا الناس ضحكت على الدولة وادفعوا أكتر، لو القطاع الخاص ملقاش اللي يساعده هيمشي ويسيب البلد».

شاهد أيضا

واصل: «أكبر تحدي للبلد دي السكان، يعني من 25 يناير لحد دلوقتي زيدنا 15 مليون نسمة، كثرة السكان إرهاب، والرئيس قال ذلك، الدولة مش هتقدر بالطريقة دي ولا هتلاحق، والدين عمره ما قال كده».

استطرد: «دول إسلامية كتير عملت كنترول على السكان، زي إيران وماليزيا، ومطلوب من الدولة برنامج للسكان، كل الرؤساء اتكلموا في الملف ده، لكن محدش أخد قرار».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مصر تحتاج لتعديل فترة الرئاسة

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مصر تحتاج لتعديل فترة الرئاسة