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غرق سفينة عراقية بعد حادث تصادم في المياه الإقليمية

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مصراوي Masrawy

غرق سفينة عراقية بعد حادث تصادم في المياه الإقليمية

04:37 ص الأحد 20 أغسطس 2017

غرق سفينة عراقية بعد حادث تصادم في المياه الإقليمية

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة النقل العراقية، صباح الأحد، غرق سفينة عراقية بعد حادث تصادم مع سفينة أخرى بالمياه الإقليمية، مشيرة إلى أن السفينة العراقية كان على متنها 21 بحارا.

ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري عن الوزارة قولها إن "حادث تصادم بحري مروع وقع مساء السبت، بين السفينة العراقية (المسبار) وسفينة أخرى (رويال أرسنال) تحمل علم جمهورية سان فيرسنت، ما أدى إلى غرق السفينة العراقية بالكامل".

وأعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي عن إنقاذ 10 أشخاص، قائلا إنه توجه "إلى مكان الحادث لكي يشرف على عمليات الإنقاذ".

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