رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير مدينة تلعفر من داعش

بغداد - أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق عملية تحرير مدينة تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال العبادي، في كلمة متلفزة فجر اليوم الأحد، إن أبناء الشعب العراقي على موعد آخر وجديد لوأد آخر سيتحقق"، في إشارة إلى بدء عملية تحرير مدينة تلعفر من مسلحي داعش الإرهابي.

وأشاد العبادي بالقوات العراقية في تحقيق النصر المنتظر عبر التضحيات التي تقدمها هذه القوات من أجل الوطن، مشيرا إلى أن القوات مستعدة أن تقدم المزيد من التضحيات من أجل تحرير تلعفر الصامدة.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية رسالة تحذيرية إلى مسلحي داعش في المدينة بأنه لا خيار أمامهم إلا الاستسلام أو القتل، مؤكدا أن القوات العراقية مستمرة في تحرير الأرض من الدواعش في كل شبر من أرض الوطن.