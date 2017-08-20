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6 اختبارات للتفرقة بين العسل الأصلي والمغشوش

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مصراوي Masrawy

6 اختبارات للتفرقة بين العسل الأصلي والمغشوش

01:02 ص الأحد 20 أغسطس 2017

6 اختبارات للتفرقة بين العسل الأصلي والمغشوش

العسل-المغشوش

كتبت- ميرا ماهر:يقع العديد من الأشخاص ضحية غش التجار أثناء شراء المنتجات الغذائية، وفي العديد من الأحيان عندما يتعلق الأمر بالطعام الطبيعي "أورجانيك"، يستغل التجار جهل بعض المشترين خاصةً عند شراء العسل.لذلك ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أنه يوجد بعض الاختبارات البسيطة التي يمكن القيام بها في المنزل، للتحقق من نقاء العسل كما يلي:اختبار الإبهام للقيام بهذا الاختبار: ضع قطرة صغيرة من العسل على إبهامك. إذا انتشر العسل على أصبعك بسرعة فهو مغشوش. العسل النقي يبقى متماسكاً على إبهامك.اختبار المياه ضف ملعقة واحدة من العسل في كوب ماء، العسل المغشوش أو الاصطناعي يذوب في الماء فور صبه في الكوب، بينما يستقر العسل النقي في الجزء السفلي من الكوب قبل التقليب.اختبار اللهبالعسل النقي قابل للاشتعال، وذلك عند وضع عود ثقاب في العسل ومحاولة إشعاله بعدها، فإذا كان العسل مغشوش، فإن عود الثقاب يضيء ثم يختفي بسهولة، حيث إن الرطوبة هي واحدة من الشوائب التي قد يغش بها العسل.اختبار الخلإضافة بعض الماء إلى قطرتان من الخل للعسل وخلطه جيدا، إذا أصبح الخل رغوي، فإن هذا يؤكد أن العسل مغشوش.قطرة العسل على منشفة ورقيةالعسل المغشوش يترك أثراً رطباً على المناديل بسبب احتوائه على نسبة من الماء.اختبار النملالنمل ينجذب إلى العسل المغشوش بسبب احتوائه على كمية كبيرة من السكر ولكن لا ينجذب إلى العسل الصافي بسبب العنصر الذي يحتويه لطرد الحشرات. 

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