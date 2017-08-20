ضبط 28 محكوما عليهم و167 مخالفة مرورية بشمال سيناء
ضبط 28 محكوما عليهم و167 مخالفة مرورية بشمال سيناء
03:40 ص الأحد 20 أغسطس 2017
كتب- أشرف سويلم:
شنت مديرية أمن شمال سيناء حملة أمنية مكبرة، وتمكنت من ضبط 28 محكوما عليهم هاربين من أحكام متنوعة، حسب بيان مديرية الأمن.
كما تم ضبط خمسة فلسطينيين منتهية أقامتهم، وتمكن ضباط قسم مباحث التموين من ضبط سبعة قضايا تموينية متنوعة، وكذلك تم ضبط 167 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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