برلماني: الهوية المصرية تختفي.. و«البناطيل المقطعة» انتشرت بقوة

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قال بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، إن الهوية المصرية أصبحت تختفي، فالرغم من أن مصر من أقدم الحضارات في العالم إلا أن وزير الثقافة حلمي النمنم، دوره غير موجود على أرض الواقع، موضحًا، أن التاريخ لن يرحمه وسيحاسبه على تولى هذا المنصب دون أن يقوم بدوره على أكمل وجه.

وأضاف أبو غريب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «DMC»، أن قصر الثقافة الموجودة في بلدته مغلق منذ 7 سنوات، مشدّدًا على ضرورة تكاتف وزارتي الثقافة والتعليم الحالي لإعادة فتح مسارح الجامعة للطلاب من جديد.

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وأشار، إلى أن المسلسلات في مصر والأفلام تخرج عن الهوية المصرية، بجانب أغاني المهرجانات وانتشار موضة البناطيل المقطعة، مستطردًا: «الشباب مش لاقي غير السيسي اللي يقف جنبه ويعمله مؤتمرات للشباب».

وأوضح، أنه «يجب على القوى الناعمة في مصر القيام بواجبها مع الشباب مع خلال محاربة التطرف والإرهاب الفكري، ويجب أن يتم عمل ندوات».